SURSE: Se discută noi măsuri de relaxare. Restricțiile de care vom scăpa Guvernul pregatește prelungirea starii de alerta cu cel puțin inca o luna. Insa, totodata, autoritațile se gandesc și la noi masuri de relaxare. Circulația pe timp de noapte ar putea fi relaxata Una dintre masurile care se iau in calcul este aceea ca circulația pe timp de noapte sa fie restricționata incepand cu ora 00:00 pana la 05:00. Astfel, romanii nu vor mai fi obligați sa intre in case de la ora 22:00. Restaurantele și terasele ar urma sa aiba program pana la 23:00 Odata cu relaxarea traficului de noapte și localurile ar urma sa-și prelungeasca programul, urmand sa se inchida incepand cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

