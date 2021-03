SURSE: Se discută intrarea Bucureștiului în carantină. Prefectura neagă informația UPDATE. Prefectura Capitalei neaga informațiile conform carora s-ar discuta despre carantinarea Bucureștiului. Iata comunicarea Prefecturii București: Dezmințim informațiile aparute in spațiul public, cu privire la organizarea unei ședințe a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, care sa aiba ca obiect carantinarea capitalei, acestea fiind știri false. Va asiguram ca in momentul in care va fi convocata o ședința a CMBSU vom informa cetațenii, societatea civila și presa prin canalele oficiale. ȘTIREA INIȚIALA La prefectura Capitalei va avea loc o ședința, vineri, incepand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

