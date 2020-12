Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dobrev, fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, se arata deranjat de faptul ca Horia Tomescu ar fi fost propus pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Tomescu l-ar inlocui in acest fel pe Vlad Voiculescu, care ar putea sa ajunga ministru al Sanatații in noul Guvern. Mai multe detalii…

- Consiliul General al Capitalei se va intruni in sedinta luni, pe ordinea de zi fiind alegerea viceprimarilor Capitalei. In urma negocierilor pentru formarea noului Guvern, Vlad Voiculescu este in carți pentru Ministerul Sanatații, motiv pentru care nu va candida pentru poziția de vicepremier, revendicata…

- Vlad Voiculescu, al carui nume este vehiculat pentru preluarea portofoliului Sanatatii in viitorul Guvern, se retrage din functia de consilier general si implicit la postul de viceprimar al Capitalei pe care ar fi urmat sa-l ocupe, afirma surse politice pentru Adevarul. In locul sau ar urma sa fie numit…

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, ravnește la funcția de ministru al Sanatații, susțin surse politice. El nu mai vrea sa fie viceprimar De altfel, Voiculescu a participat la formarea Guvernului. Funcția de viceprimar ar urma sa fie ocupata de Horia Tomescu de la USR. Dan Milea de la…

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, a ținut cu dinții de funcția de viceprimar al Capitalei, a ieșit un scandal de toata frumusețea, dar de cand este favorit sa devina ministru al Sanatații, se pare ca Vlad Voiculescu a...disparut. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic…

- Actuala arhitectura a Guvernului Citu i-a nemultumit pe mai multi lideri liberali, acestia fiind suparati pe faptul ca au ramas fara mai multe portofolii-cheie, cum ar fi Dezvoltarea, Transporturile sau Fondurile Europene, au precizat surse din conducerea PNL pentru „Adevarul”

- Daniela Nicolescu, secretar de stat in Ministerul Economiei, va ocupa un loc eligibil pe lista PNL Bucuresti pentru Camera Deputatilor, sustin surse liberale pentru Adevarul. Fiul sau este consilier de stat al premierului Orban. Familia Nicolescu a sponsorizat masiv campania electorala a presedintelui…

- El le recomanda celor care se știu corupți sa plece de pe acum din primarie: „Celor din primarie le transmit ca daca sunt oameni cinstiți, care vor sa faca treaba, n-au nimic a se teme. Daca sunt corupți, ar trebui sa plece acum, daca au savarșit acte de corupție in ultimii ani, ar trebui sa plece acum,…