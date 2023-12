Surse: Salariul minim pe economie ar crește în 2024 Potrivit unor surse politice, Guvernul poarta negocieri cu sindicatele, dar și cu patronatele pentru majorarea salariului minim pe economie in 2024. Este posibil ca de la 1 iulie 2024, romanii sa primeasca un salariu de 3.700 de lei lunar. Propunerea vine in contextul eforturilor de a imbunatați nivelul de trai al salariaților și de a aduce un echilibru in caștigurile din diverse sectoare ale economiei. Noua propunere implica o majorare de 12,12% fața de salariul minim din 2023, ajungandu-se la suma bruta de 3.700 de lei. Astfel, angajații ar urma sa primeasca 400 de lei de lei in plus la salariu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

