- In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari…

- Coalitia de guvernare este pregatita sa demareze rotatia premierilor, prin depunerea mandatului de catre Nicolae Ciuca, la sfarsitul acestei saptamani, daca intre timp se solutioneaza greva din educatie, au precizat surse politice.In cazul in care greva din educatie se incheie, premierul isi da depune…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis i-a invitat miercuri, la ora 12.00, pe toți cei trei lideri ai coalitiei de guvernare…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand vom avea un nou Guvern. Rotația guvernamentala va incepe vineri, 26 mai, cand premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia și se va termina marți, 30 mai, cand noul Guvern condus de Marcel Ciolacu va fi audiat in Parlament. Potrivit unor surse, calendarul va arata astfel:…

- Liderii PNL s-au intalnit, marți seara, cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au avut loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați,…

- Congresul Partidului Mișcarea Populara, inființat de Traian Basescu, a avut, sambata, un congres extraordinar, sub sloganul „Drepta aduce schimbarea”. alaturi de liderii PMP au ținut discursuri și au participat la Congres Forța dreptei cu Ludovic Orban, PNȚ-Iuliu Mihalache, dar și reprezentanți ai USR…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Chisinau, ca nu o sa isi dea demisia, pentru ca a primit un mandat si il va preda presedintelui Romaniei, atunci cand se va face rotativa. „Rocada urmeaza sa se petreaca asa cum am sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat in momentul constituirii…