Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, noul președinte al PNL, a declarat, duminica la Romexpo, unde are loc Consiliul Național ca cei care l-au susținut pe Ludovic Orban in alegerile interne iși vor gasi locul in partid și pe viitor, iar de luni PNL iși va uni forțele impotriva PSD. Legat de demisia lui Orban din funcția de…

- „Acum ramane la PNL. Stati sa vedem majoritatea parlamentara pentru ca este nevoie de un vot. S-ar putea sa fie cineva interimar. Vom vedea cine o sa fie”, a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul Congresului PNL daca sefia Camerei Deputatilor va ramane la PNL.Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa…

- sursa foto: Info Sud-Est Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata seara, ca iși va depune demisia in urma pierderii alegerilor in cadrul Congresului de sambata și ca nu mai exista niciun parteneriat cu Klaus Iohannis: ”Il felicit pe Florin Cițu pentru alegerea in fruntea Partidului…

- Dupa ce Ludovic Orban și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților, noul președinte PNL se gandește la un interimat. „Acum ramane la PNL. Stati sa vedem majoritatea parlamentara pentru...

- Dupa ce a pierdut șefia PNL, cu un scor de 2.878 de voturi la 1.898 in favoarea lui Florin Cițu, Ludovic Orban a anunțat ca luni iși va depune demisia de la șefia Camerei Deputaților."Demisia mea de la Camera Deputaților va fi luni, la prima ora, pe masa președinetului ales Florin Cițu", a spus Ludovic…

- Ludovic Orban a anunțat sambata, dupa pierderea alegerilor pentru șefia PNL in fața lui Florin Cițu, ca iși va depune luni demisia din poziția de președinte al Camerei Deputaților. In plus, fostul lider PNL a anunțat ca dupa aceste alegeri interne intre el și președintele Klaus Iohannis „nu mai exista…

- Florin Cițu a caștigat alegerile pentru șefia PNL, in cadrul Congresului desfașurat astazi, la Romexpo. Acesta l-a invins in aceasta cursa pe Ludovic Orban, cel care a deținut funcția de președinte al PNL timp de 4 ani. Florin Cițu a obținut 2878 de voturi, Ludovic Orban 1898 și 72 de voturi au fost…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Citu in cursa pentru sefia PNL, a declarat intr-o conferinta de presa in judetul Teleorman, unde a participat alaturi de Ludovic Orban, ca actualul presedinte al PNL ar trebui sa ramana in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, chiar daca…