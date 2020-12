Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce-i priveste pe liberali, ei urmau sa decida numele ministrilor in sedinta BPN de vineri seara, dar intre timp se vehiculeaza pe surse urmatoarele propuneri: Ministerul Apararii Nationale: Nicolae Ciuca, Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu, Ministerul Finantelor Publice: Ionel Danca sau Bogdan…

- Ministerele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri seara, in urma negocierilor cu USR PLUS si UDMR, ca liberalii ar urma sa detina noua portofolii in viitorul Guvern de coalitie, respectiv ministerele Apararii, de Externe, Finantelor, de Interne, Educatiei, Energiei, Agriculturii, Culturii…

- UDMR apreciaza ca propunerile de premier facute de PNL sunt bune, dar precizeaza totodata ca celelalte doua functii in stat - de presedinte al Senatului si Camerei Deputatilor - trebuie sa revina formatiunilor care vor forma coalitia de guvernare alaturi de liberali, coalitie in care "intelegerea…

- Scriitorul Stelian Tanase lanseaza un atac neasteptat la PNL, pe fondul negocierilor pentru viitorul Guvern. Aceasta ii ia la tinta pe Rares Bogdan, Ionel Danca si Raluca Turcan, desfiintand presupusele pretentii ale acestora la functii si "pilele" de la SRI, Cotroceni si partid la care ar apela…

- UPDATE Ședința Senatului a fost inchisa de Robert Cazanciuc din lipsa de cvorum, dupa ce senatorii USR și PNL au refuzat sa intre in sala de plen. USR a cerut acceptarea votului prin telefon, iar liberalii au spus ca nu vor ca PSD sa aiba din nou majoritate in Biroul Permanent. „Avem un singur lider…

- Deși USR-PLUS și PNL vad un parcurs impreuna și iși propun sa colaboreze in viitorul Guvern, membrii acestor formațiuni par sa aiba din ce in ce mai multe dispute. Deputatul Claudiu Nasui și Florin Roman au iscat astazi un scandal in Parlamentul Romaniei. Cearta a pornit de la un proiect inițiat de…