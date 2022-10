Stiri pe aceeasi tema

- Raportul misiunii voluntare de evaluare privind aderarea la Schengen care urmeaza sa fie prezentat miercuri la Bruxelles este unul 'foarte pozitiv' pentru Romania, au declarat, marti, surse guvernamentale pentru Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre UE vor prezenta miercuri, la Bruxelles, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria. Consiliul European trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru ca cele doua tari, alaturi de Croatia, sa adere pe deplin…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, la 26 octombrie, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria, iar Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, miercuri, 26 octombrie, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria. Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru ca cele doua…

- Marcel Ciolacu a punctat ca rezolutia adoptata de Parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, este o nedreptate la adresa romanilor si a Romaniei dupa ce atat statul roman, dar si populatia s-au implicat in gestionarea…

- Dupa ce, zilele trecute, Parlamentul European a recomandat aderarea Romaniei la Schengen, Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea țarii noastre la zona de circulație libera in Europa, conforma cu Acordul de la Schengen.

- Președintele Klaus Iohannis și premierul olandez Mark Rutte, aflat in vizita in Romania, au discutat despre aderarea țarii noastre la Schengen. La final, in cadrul unei conferințe comune, Rutte a afirmat ca țara sa nu e „in principiu” impotriva aderarii Romaniei la acest Spațiu. „Olanda nu e, in principiu,…

- „Ca sa fii membru Schengen trebuie sa aplici un set de masuri. Pe care Romania le-a implementat. Deci, decizia e una pur politica. In decembrie se face și consiliul european pe Justiție și Afaceri Interne, la Bruxelles. Daca pana atunci Romania nu indentifica problemele la celelalte state membre, atunci…