Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti seara ca exclude orice incetare a focului sau livrare de combustibil in Fasia Gaza pana cand cei 241 de ostatici detinuti acolo de Hamas nu vor fi eliberati, relateaza AFP.

- Qatarul a mediat un acord intre Egipt, Israel si Hamas, in coordonare cu SUA, care sa permita iesirea detinatorilor de pasapoarte straine si a unor raniti in stare critica din Fasia Gaza aflata sub asediu, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa la curent cu intelegerea.

- Potrivit presei internaționale, in cursul zilei de azi, bratul armat al gruparii islamiste Hamas, Brigazile al-Qassam, a anunțat ca va elibera cei peste 200 de ostatici care au fost capturati pe data de 7 octombrie, insa numai daca le sunt acceptate condițiile. Iata ce au cerut teroriștii in schimbul…

- Expertul in eliberari de ostatici din Fașia Gaza care ține legatura cu membrii Hamas in perioada asta și care incearca pe cont propriu sa ajute negocierile spune intr-un interviu exclusiv la Digi24 ca Hamas va mai elibera ostatici pentru a intarzia ofensiva in forța a Israelului. El susține ca cheia…

- Statele Unite și Qatar au convenit sa reevalueze relația monarhiei din Golf cu Hamas dupa ce Doha iși va finaliza rolul in eliberarea ostaticilor luați de gruparea terorista in timpul masacrului sau din 7 octombrie in Israel, potrivit unui raport din Washington Post.Raportul, care citeaza patru diplomați…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Qatarul a anuntat marti, in a patra zi a razboiului declansat de o ofensiva a miscarii islamiste palestiniene Hamas in Israel, ca este ”prea devreme” sa se discute despre un eventual schimb de prizonieri intre cei doi beligeranti, relateaza AFP.Aceasta tara de la Golf a mediat, in trecut, intre Israel…

- Qatarul incearca sa negocieze eliberarea femeilor si copiilor israelieni rapiti de Hamas in schimbul palestinienilor inchisi in Israel. Qatar conduce discuțiile pentru schimbul de ostatici și prizonieri. Demersul are loc in a treia zi de la declanșarea violențelor Hamas in Israel, in dimineața zilei…