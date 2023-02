Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca a avut o discuție cu ministrul Muncii, Marius Budai, pe tema pensiilor speciale, precizand ca așteapta raportul din partea Guvernului cu toate informațiile pe care le-a primit de la Banca Mondiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Intrebat de ce prin reforma pensiile speciale in cazul militarilor nu se respecta principiul contributivitații in actualul proiect adoptat de Guvern, Marius Budai a menționat ca „ele au parte de contributivitate. Ne-amam folosit la proiect de tot ce inseamna pensii militare, de serviciu, de reglementarile…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Digi 24 , ca proiectul de lege referitor la pensiile speciale a fost prezentat de ministrul Muncii la Bruxelles și ca in acesta vor fi niște „modificari” pentru a indeplini PNRR. „Veți vedea actul normativ. Va fi unul corect, predictibil. Sunt niște praguri.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat luni, 5 decembrie, la Antena 3, ca toate pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%, iar apoi, in functie de nivelul pensiei, „pe acele plafoane se va veni cu o indexare suplimentara, astfel incat pensiile mici sa primeasca ceva in plus”. El a mai spus ca…

- Procurorul Eduard Mihai Ilie, șeful Biroului de criminalistica din Parchetul General, a solicitat CSM eliberarea din functie, prin pensionare. Cererea lui va fi analizata pe 6 decembrie. 183 de magistrați au plecat din sistem in luna noiembrie, dupa ce Banca Mondiala a propus Guvernului Romaniei reformarea…

- Liderii coaliției de guvernare PSD – PNL – UDMR s-au intalnit luni, 21 noiembrie, intr-o ședința in care s-a discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023 și facturile la energie. Coaliția a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5 la suta,…

- Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care nu va putea fi scos sau inlocuit acel plafon pentru pensii de 9,4- din PIB prevazut in PNRR, atunci majorarea pensiilor care va avea loc 1 ianuarie 2023 va fi si ultima. Liderul PSD a adaugat ca Nicolas Schmit, comisarul european responsabil pentru locuri…