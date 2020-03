Surse: PSD va vota împotriva învestirii Guvernului Cîțu Social-democrații au decis, marți, in unanimitate sa se prezinte la ședința plenului reunit pentru investirea Guvernului Cițu. Mai exact, vor vota impotriva numirii noului Executiv, potrivit unor surse Realitatea PLUS.De altfel, social-democrații au și un scenariu luat in calcul. Daca Guvernul Cițu nu va trece, ei vor veni cu o propunere de premier. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

