Stiri pe aceeasi tema

- PSD va astepta inca o saptamana ca presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, in caz contrar va declansa procedura de suspendare. Initial, liderii PSD planuiau sa faca acest pas miercuri, 20 iunie. De asemenea, Liviu Dragnea se opune ca Parlamentul sa voteze marti numirea deputatului…

- Nu este clar daca declansarea procedurii va avea loc pana in data de 21 iunie, dar cele mai multe informatii indica faptul ca Liviu Dragnea intentioneaza sa inceapa aceste proceduri dupa aceasta data, in caz ca nu va fi achitat in procesul angajarilor fictive. Sursele G4Media vorbesc de un orizont de…

- Solicitarile președintelui privind demisia premierului Dancila reprezinta ”o acțiune de sabotaj și de subminare a Guvernului și a majoritații parlamentare”, a declarat luni, liderul PSD, Liviu Dragnea.

- Liviu Dragnea a lasat sa se inteleaga ca s-ar putea repeta scenariul cu fostul premier Ponta – la a carui achitare a facut referire, luni, de la Parlament. Fara sa vrea sa spuna concret la ce anume se refera, Dragnea s-a rezumat sa sublinieze ca se asteapta viitoarea mutare a sefului statului, odata…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, luni, incepand cu ora 11.00, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, primul bilant al Guvernului. Sedinta vine intr-un context tensionat: Liviu Dragnea ar vrea schimbarea unor ministri, in timp ce surse politice au declarat pentru G4Media.ro ca Viorica…

- Liderii PSD se vor reuni, luni, in cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv Național, o ședința care vine in așteptarea unui raspuns de la Cotroceni pe subiectul revocarii procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, ședința vine in contextul unor tensiuni majore la nivel social,…

- O echipa complexa de investigatori ai Biroului Euro-Interpol Romania a dat cea mai mare lovitura pentru Romania, de la recuperarea (parțiala) a Tezaurului de la Moscova incoace. Echipa interdisciplinara condusa de comisarul șef Dumitru Ceacanica, din care fac parte specialiști din diferite domenii,…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, este intr-un conflict deschis cu Ludovic Orban, dar și cu o parte a partidului, oameni care il susțin pe liderul PNL. Citește și: SURSE - Jocul dublu al lui Tariceanu, manușa pentru Liviu Dragnea: asul din maneca liderului PSD Surse din PNL ne-au precizat…