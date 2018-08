Stiri pe aceeasi tema

- Acesta ar fi unul dintre scenariile luate in calcul la varful partidului, prin care Dragnea ar incerca sa repare imaginea executivului dupa violențele din 10 august și sa mute atenția pe subiectul suspendarii președintelui Iohannis, in contextul atmosferei tensionate din partid dupa scrisoarea in…

- ”Este halucinant modul in care premierul Viorica Dancila isi permite sa minta intr-o corespondenta oficiala, transmisa la Bruxelles, cu privire la situatia din Romania, si este cu atat mai grav faptul ca papusarii Vioricai Dancila cred ca pot dezinforma in acest mod oficialii europeni. Scrisoarea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a ajuns la "apogeul ridicolului" cu sesizarea depusa la CCR in privinta unui conflict presedinte-premier si afirma ca presedintele a tipat la telefon la premierul Viorica Dancila, din cauza rectificarii bugetare, in care Administratiei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Varujan Vosganian, purtatorul de cuvant al ALDE, a precizat ca executivul nu va adopta in ședința de maine o OUG pe amnistie și grațiere. Precizarea parlamentarului vine in contextul in care surse politice au declarat pentru G4Media ca Liviu Dragnea i-a cerut premierului sa adopte Ordonanța. Varujan…

- Dragnea, acuzații grave la adresa lui Iohannis: ”Da, presedintele s-a implicat direct in condamnarea mea!”, a declarat, miercuri, la Antena 3, liderul PSD, el precizand ca miza principala a lui Klaus Iohannis este ”ca el sa nu mai existe”. ”Eu va spun ce vorbea Raluca Turcan și Ludovic Orban, cu oameni…

- Gabriel Vlase, nominalizat de președintele Klaus Iohannis la sefia SIE, urmeaza sa fie audiat luni in comisiile de specialitate din Parlament, insa nu s-a stabilit cand ar urma sa aiba loc votul in plenul reunit al celor doua camere. Gabriel Vlase este un fost subprefect de Bacau (intre 2001 si 2004)…

- Surse politice convergente susțin ca obiectivul strategic al presedintelui Klaus Iohannis, susținut de cancelariile occidentale, ar fi debarcarea Vioricai Dancila pâna la 1 ianuarie 2019.