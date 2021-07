Stiri pe aceeasi tema

- 70% dintre adulții din UE au fost vaccinați cu cel puțin o doza, iar 57% sunt protejați cu ambele doze, a anunțat marți Comisia Europeana. In cazul Romaniei s-au vaccinat doar 5 milioane (4,8 cu ambele doze) din cele aproximativ 15 milioane de adulți. Potrivit unui comunicat al CE, marți a fost atins…

- In Romania sunt disponibile doar jumatate dintre medicamentele disponibile in celelalte țari europene. Romanii sunt nevoiți sa iși aduca medicamente cu sacoșa din alte țari, cu costuri mai mari și fara compensare. „Contrar tuturor declarațiilor facute de catre miniștrii Sanatații in ultimii ani, se…

- In luna martie, noua state membre UE au cerut Comisiei Europene sa stabileasca o data ferma de la care sa fie interzisa vanzarea de noi automobile echipate cu motoare diesel si pe benzina in Uniunea Europeana, in ideea de a alinia sectorul transporturilor cu obiectivele climatice. Comisia Europeana…

- Masinile cu motoare diesel si pe benzina ar mai putea fi vandute in Uniunea Europeana doar pentru 14 ani, conform noilor tinte in privinta emisiilor de carbon discutate in prezent la Bruxelles.

- Mii de unguri, dintre care unii arborau pancarte cu mesajul „Tradare”, au protestat sambata impotriva planurilor de deschidere a unui campus al unei universitati chineze la Budapesta, scrie Agerpres . Circa 10.000 de persoane au participat la marsul de protest, potrivit AFP. „Nu sunt de acord cu intarirea…

- Sumele care nu se consuma in sesiunea prezenta a programului „Rabla pentru electrocasnice” vor fi realocate pentru o noua editie, in aceasta vara, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, scrie Agerpres. „Suntem in a doua etapa, in care…

- Numarul de solicitari pentru masini electrice depuse de la inceputul anului si pana in prezent prin programul Rabla Plus a egalat numarul total al solicitarilor depuse anul trecut in acest program, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o dezbatere organizata…