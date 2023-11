Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat in sedinta de Guvern de joi, au precizat surse guvernamentale. Inaintea sedintei Executivului, care era programata sa inceapa la ora 12,00, la Palatul Victoria a avut loc o discutie intre liderii coalitiei, premierul Marcel Ciolacu si presedintele PNL, Nicolae…

- Ministerul Muncii a revenit asupra impactului bugetar pe care l-are avea noua lege a pensiilor, potrivit informațiilor Adevarul. Simona Bucura-Oprescu ar fi admis, in ședința de Guvern, ca impactul este sub 30 de miliarde de lei și nu de 50, asa cum ar fi aratat inițial calculele ministerului.

- Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a anuntat, in sedinta de luni a Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, ca noua initiativa legislativa a pensiilor va fi aprobata de catre Executiv, pe data de 9 noiembrie si va fi adoptata de catre Legislativ pana pe 20 noiembrie,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, le-a prezentat, luni, deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament, potrivit agerpres.ro.…

- Adrian Caciu a fost intrebat luni, la Prima News, daca prefera cash sau card. “Si cash, si card. Prefer salariul pe card. Il primesc pe card de 20 de ani”, a raspuns Caciu. El a fost intrebat cum a aparut aceasta decizie cu limitarea de a cheltui mai mult de 5.000 de lei pe zi la un singur agent economic…

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul noii legi a pensiilor, document care urmeaza sa fie prezentat azi in cadrul unei ședinte a coaliției de guvernare. Premierului Marcel Ciolacu vrea ca legea sa intre in vigoare de la ”1 ianuarie 2024”. ”De ce trebuie sa intre in vigoare la 1 septembrie 2024, septembrie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt”, care nu ar mai trebui sa ridice probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor speciale,…