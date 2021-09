Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” a fost adoptat, vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny” este singurul punct de pe ordinea…

- Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Premierul Florin Cițu…

- Ministrii USR-PLUS nu vor participa la sedinta de guvern de astazi, a anuntat liderul deputatilor formatiunii, Ionut Mosteanu. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la "Anghel Saligny" este singurul punct de pe ordinea de zi.

- Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendata din cauza intenției premierului Florin Cițu de a introduce pe ordinea de zi suplimentara programul „Anghel Saligny”, in ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS. Ministrul Justiției a declarat ca nu a acordat avizul pe proiectul de OUG deoarece…

- "Miniștrii USR-PLUS nu mai au ce cauta într-un guvern unde nu sunt respectați", susține copreședintele formațiunii, Dacian Cioloș, în contextul scandalului de la ședința Executivului, unde Florin Cîțu a introdus pe ordinea de zi suplimentara programului „Anghel Saligny”,…