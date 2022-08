Stiri pe aceeasi tema

- Conform agenției de presa Tasss, șeful Apararii Naționale a Rusiei, Mijail Mizintsev, da asigurari ca peste 22.000 de persoane au fost evacuate din regiunile separatiste Donețk și Lugansk din Ucraina. „In ciuda dificultaților și obstacolelor create de regimul de la Kiev, 4.433 de mașini private au trecut…

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- O instanța rusa a confirmat concedierea profesorului universitar Roman Melnicenko, 49, pedepsit din cauza ca a postat online mesaje prin care a criticat razboiul declanșat in Ucraina, relateaza agenția France Press, preluata de Hotnews . Profesorul de drept, ai carui parinți locuiesc in Ucraina, in…

- Rușii folosesc tortura in procesul de filtrare, susțin locuitorii din Mariupol, potrivit unor oficiali ucraineni. Potrivit unor surse ucrainene, locuitorii care incearca sa paraseasca orașul Mariupol, ocupat de ruși, in sudul Ucrainei, sunt forțați sa treaca printr-un proces numit „filtrare”, care…

- Severodonețk, oraș strategic din estul Ucrainei și cel mai bombardat din Ucraina dupa Mariupol, este cucerit pas cu pas de trupele ruse. Luptatorii ucraineni pierd tot mai mult teren. Fiecare lupta dusa face din Rusia o invingatoare tot mai certa. Strada dupa strada, zona dupa zona ajung sa fie controlate…

- Rușii incep administrarea zonelor ocupate in Ucraina. De la masuri administrative (in Kherson se planifica de exemplu deschiderea unor puncte de eliberare simplificata a pașapoartelor rusești sau lansarea unor posturi radio rusești, precum in Berdyansk), pana la cele militare (in Zaporojie urmeaza…

- Dupa cum s-a facut cunoscut peste tot, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost ieri, 29 mai, sa viziteze Harcovul. Imediat ce vestea a fost facuta publica, orașul a inceput sa fie bombardat intens. Ocupanții ruși au atacat pe toate planurile. Surse din armata ucraineana spun ca oamenii lui…

- Dmitri Medvedev, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, și-a expirmat dezacordul in legatura cu incercarile de a media pacea intre Rusia și Ucraina. Recent, Italia a propus un plan pentru a pune capat razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.