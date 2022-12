Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a avansat o varianta de aderare la Schengen pentru Romania și Bulgaria, in ședința cu liderii PPE care a avut loc miercuri seara la Viena. Oferta Austriei ar fi integrarea Romaniei in luna martie a anului viitor, iar pentru Bulgaria ar fi de acord sa fie primita in…

- Nicolae Ciuca ar fi avut o discuție, in cursul serii de miercuri, cu Karl Nehammer, cancelarul austriac, pe tema aderarii Romaniei la Schengen. Premierul roman i-ar fi transmis oficialului austriac faptul ca Romania așteapta un vot in JAI și ca celelalte state susțin largirea spațiului Schengen.

- Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, spune ca susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen și a criticat Austria, care se opune. Rusia este interesata in divizarea Uniunii Europene, a spus el, inainte de o intalnire cu cancelarul austriac Karl Nehammer.

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a spus marti dimineata ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen.Acesta a spus ca nu iși va schimba opinia la Consiliul JAI din 8-9 decembrie, relateaza presa austriaca. Cancelarul austriac Karl Nehammer…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer susține ca Austria se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Potrivit acestuia, nu exista o aprobare din partea Austriei pentru extinderea Schengen, fiind nevoie „de mai mult timp”. „Ministrul de Interne a precizat clar. Nu exista o aprobare din partea Austriei…

- Austria nu este impotriva aderarii Romaniei la Schengen, dar este preocupata de problema migrației, transmite ministrul de Interne, Lucian Bode, care s-a miercuri aflat in vizita in Austria. Pe de alta parte, cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca va fi foarte critic in ce privește Romania și Bulgaria.…

