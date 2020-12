Premierul Ludovic Orban va demisiona, luni seara, dupa ce partidul pe care il conduce a pierdut alegerile in fața PSD, potrivit unor surse politice. Anunțul va fi facut la ora 19.00, potrivit Digi24. Orban a avut in cursul zilei o intrevedere cu președintele Klaus Iohannis, iar demisia acestuia vine la cateva ore dupa acesta intalnire. […] Citește SURSE: Premierul Ludovic Orban iși depune mandatul, dupa pierderea alegerilor. Luni a avut o intalnire cu Iohannis in Alba24 .