Surse: Podul de la Drajna va fi inaugurat vineri seara Podul de la Drajna, de pe Centura Sud a Capitalei, ar fi prima mare lucrare de infrastructura rutiera care va fi inaugurat in acest an. Oficialii Ministerului Transporturilor, cu minstrul Sorin Grindeanu in frunte, au anunțat ca sambata, 27 mai, va fi dat in funcțiune pasajul Olteniței, de pe Centura Capitalei. Nu acesta va fi prima mare lucrare de infrastructura ce va fi data in funcțiune ci podul de la Drajna, care trece peste calea ferata București-Constanța, de pe Centura de Sud a Bucureștiului, conform unor surse citate de Economedia . Conform sursei, Comisia de Recepție pentru pasajul peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

