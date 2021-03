Stiri pe aceeasi tema

- Asa ca acum, in Ardeal, se cauta un al treilea posibil candidat care sa conduca formatiunea politica. Transparența 100%, din vorbe. Pe site-ul Guvernului nu apar nici macar numele consilierilor premierului Potrivit surselor citate de Antena 3, filialele din Ardeal cauta un al treilea posibil…

- Biroul Politic Judetean al filialei PNL Caras-Severin a adoptat vineri decizia de sustinere la urmatorul Congres a candidaturii presedintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie.

- Cu o serie de lideri ai partidului care i-au cerut sa faca un pas inapoi, Ludovic Orban nu doar ca nu are aceasta intenție, ci a anunțat in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la Congres pentru un nou mandat de președinte al partidului.

- Potrivit acestora, congresul ar urma sa aiba loc la inceputul lunii septembrie. Mai intai, dupa jumatatea lunii martie vor avea loc alegeri in cadrul filialelor PNL din localitațile mici, apoi – in iunie și iulie – vor fi alese conducerile organizațiilor județene. Crește numarul morților in urma…

- PNL va avea 23 de prefecti, USR PLUS - 14 prefecti iar UDMR - 5 prefecti a anuntat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban. În ceea ce privește negocierile din interiorul partidului referitoare la funcțiile de secretari de stat și șefi de agenții guvernamentale, Orban a spus ca propunerile filialelor…

- Liderul PNL raspunde criticilor venite dinspre Rareș Bogdan și Robert Sighiartau care i-au cerut sa plece din fruntea partidului. Ludovic Orban are un raspuns sec pentru criticii din partid: președintele PNL este ales de congres, iar pana la viitoarea reuniune de acest fel din vara, el este șeful formațiunii.…

- Dragu l-a avut contracandidat pe Lucian Romașcanu, din partea PSD. Acesta a obținut 51 de voturi. AU SEMNAT! Coaliția de guvernare s-a creat oficial Au fost prezenți in sala de plen 133 de senatori care au votat. 7 dintre aceste voturi au fost nule. Nebunie la hotelul lui NEGOIȚA! Fanii lui Dinamo s-au…

- In interiorul PNL o atmosfera extrem de tensionata, asta pentru ca s-a incercat un puci condus de liderii din Ardeal impotriva lui Ludovic Orban. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori de lingușitori, asta este rezultatul Dupa o zi extrem de…