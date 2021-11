SURSE PMP a decis fuziunea prin absorbție cu PNL! Diaconescu neagă PMP a decis, vineri, fuziunea prin absorbție cu PNL, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Cele doua partide au stabilit un calendar privind procesul de fuziune urmand ca in perioada imediata echipele de negociere sa stabileasca ce primește PMP. UPDATE 13.01 PNL a desemnat azi in ședința Biroului Executiv echipa care va negocia procesul de fuziune. In urma cu trei saptamani, conducerea PMP a votat in unanimitate inceperea acestor negocieri. UPDATE 13.04 PMP a negat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca ar fuziona cu PNL: ”Președintele PMP, Cristian Diaconescu, neaga fuziunea cu PNL… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

