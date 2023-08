Surse: Plafonarea salariului bugetarilor la 80% din salariul șefului a fost discutată în coaliția de guvernare Potrivit unor surse politice, PNL și PSD au discutat in coaliția de guvernare despre introducerea unui plafon de 80% din leafa șefului in salarizarea angajaților din instituțiile publice.„Nu vor mai fi angajați cu salarii mai mari decat salariul șefului”, au spus sursele citate. „Avem directori de școli cu salarii mai mari decat primarii, avem șefi de spitale cu salarii mai mari decat șefii de CJ-uri”, au mai declarat surse din coaliție. O varianta discutata de PNL și PSD este ca angajații din instituțiile de stat sa poata incasa un salariu de maximum 80% din salariul șefului. O alta masura luata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

