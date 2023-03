Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul de crestere al bovinelor, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, cu o valoare estimata…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pe site-ul Ministerului…

- Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Prin acest act normativ se vor asigura…