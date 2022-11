Surse: pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie 2023. Decizia, luată luni seară în coaliție Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor, au declarat surse politice pentru Libertatea. Dupa mai bine de doua ore de discuții, s-a convenit „creșterea punctului de pensie cu 12,5 la suta”, valabila de la 1 ianuarie 2023, au transmis surse politice pentru ziar. De asemenea, pensionarii cu pensii mici vor beneficia de un ajutor, platibil in doua tranșe egale, in timpul anului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

