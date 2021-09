SURSE - Parlamentarii PSD au primit SMS-uri să evite întâlnirile ca să nu se îmbolnăvească înainte de moțiune Parlamentarii PSD au primit SMS-uri de la partid sa evite intalnirile uzuale pana se voteaza moțiunea de cenzura, pentru a nu exista riscul sa se imbolnaveasca și sa lipseasca de la vot, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO. „Nu avem cum sa nu votam moțiunea noastra, ne facem de ras, ce le spui la oameni? De ce nu ai votat? Plus ca e mobilizare mare, ne-a dat Ciolacu mesaje la toți, sa nu va intalniți cu oamenii, sa nu va imbolnaviți, sa fiți toți prezenți. Cine nu voteaza tura asta se pulverizeaza. Cițu nu are cum sa scape”, spun sursele citate. Social-democrații… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

