Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Senatului și lider al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit ca Parchetul General i-a facut cadou, chiar de ziua lui, pe 14 ianuarie, o citație din care a aflat ca are calitatea de...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca noua sa convocare la Parchet in calitate de suspect intr-un alt dosar are "o legatura evidenta" cu campania electorala. "Voi putea spune mai mult dupa ce...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, ca a primit o instiintare de la Parchetul General ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate.

- Parchetul General a demarat o cercetare pentru abuz in serviciu dupa ce parlamentarul Cristian Marciu a ramas membru al Senatului, desi in 2015 justitia a decis definitiv ca a incalcat legea incompatibilitatilor si ar fi trebuit sa isi piarda functia. In calitate de presedintele al Senatului, Calin…

- Parchetul General confirma existența pe rolul Secției de Urmarire Penala și Criminalistica (SUPC) a unui dosar penal in rem privind infracțiunile de abuz in serviciu și uzurpare de calitați oficiale, potrivit unui raspuns oficial al instituției, potrivit G4media.ro

- Fostul sef de la Transelectrica Marius Carasol a fost arestat preventiv, marti, de Judecatoria Sectorului 1 intr-un dosar in care este acuzat de inselaciune si uz de fals, au anuntat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Procurorii de la Parchetul General au dispus, marti, retinerea lui Carasol pentru…