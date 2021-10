SURSE: Orban pregătește „ruperea” PNL-ului după demisia de la șefia Camerei Luni seara, Ludovic Orban a convocat in biroul lui parlamentarii liberali care ii sunt loiali pentru a discuta ce se va intampla dupa ce maine fostul președinte al PNL iși va da demisia oficial de la șefia Camerei Deputaților. Surse din Partidul Național Liberal spun ca Orban va iniția zilele urmatoare demersurile de a forma un nou partid și un nou grup parlamentar. Dupa ce in cursul zilei de luni, Ludovic Orban a inmanat demisia de la conducerea Camerei Deputaților la sediul PNL noului președinte, marți Orban urmeaza sa paraseasca oficial scaunul de președinte al Camerei, urmand ca in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce susținatorii noului președinte al PNL, Florin Cițu, anunța ca tot acesta va fi propunerea pentru funcția de premier, cateva zeci de senatori și deputați liberali il vor pe Orban.La doar cateva ore dupa ce președintele PNL, Florin Cițu, a fost demis de Parlament din scaunul de premier, susținatorii…

- Cine sunt cei PATRU liberali aflați IN CARȚI pentru șefia Camerei Deputaților: Florin Roman, printre numele vehiculate Cine sunt cei PATRU liberali aflați IN CARȚI pentru șefia Camerei Deputaților: Florin Roman, printre numele vehiculate Liberalii au discutat cel putin patru variante de propuneri pentru…

- Ludovic Orban iși va depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților saptamana viitoare, potrivit Realitatea PLUS.Ludovic Orban a anunțat ca va demisiona de la șefia Camerei imediat dupa congresul PNL. I-a transmis și noului președinte PNL - Flori nCițu sa fie atent, ca daca și-ar fi…

- Florin Cițu, liderul PNL, a anunțat ca liberalii vor analiza marți, in Biroul Executiv intern, pașii de urmat in ceea ce privește președinția Camerei Deputaților. Ludovic Orban i-a inaintat demisia din funcție, onorandu-și astfel promisiunea facuta inainte de congresul de sambata, cand a pierdut șefia…

- Dupa ce a pierdut șefia PNL, cu un scor de 2.878 de voturi la 1.898 in favoarea lui Florin Cițu, Ludovic Orban a anunțat ca luni iși va depune demisia de la șefia Camerei Deputaților."Demisia mea de la Camera Deputaților va fi luni, la prima ora, pe masa președinetului ales Florin Cițu", a spus Ludovic…

- Ludovic Orban a anunțat, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia PNL, ca iși va pune mandatul de președinte al Camerei Deputaților pe masa noului președinte al partidului, Florin Cițu. Conform surselor noastre, intre Ludovic Orban și Florin Cițu a avut loc o discuție, ulterioara Congresului,…

- Dupa ce a pierdut șefia PNL, cu un scor de 2.878 de voturi la 1.898 in favoarea lui Florin Cițu, Ludovic Orban a anunțat ca luni iși va depune demisia de la șefia Camerei Deputaților."Demisia mea de la Camera Deputaților va fi luni, la prima ora, pe masa președinetului ales Florin Cițu", a spus Ludovic…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea consumatorului…