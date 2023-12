SURSE - Opțiuni PNL pentru primăria Capitalei și primăriile de sectoare Surse liberale au explicat joi pentru Știripesurse.ro care sunt calculele de moment pe care și le-au facut peneliștii pentru alegerile locale de anul viitor. „Candidatul PNL la Primaria Capitalei se va oficializa in martie-aprilie și Sebastian Burduja vrea sa candideze, daca Nicușor Dan vrea sa fie susținut de PNL, mai intai sa se inscrie in partid și pe urma mai vedem. Dar daca nu a venit pana acum in PNL, greu de crezut ca mai vine. Nicușor sa ințeleaga ca aceste alegeri se fac pentru oameni, nu pentru el. 'Cheia' pentru Nicușor Dan e la Ciuca, dar nu am stabilit pana la ce data așteapta Ciuca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

