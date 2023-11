Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri de pace Ucraina-Rusia - Oficiali americani si europeni discuta discret subiectul cu KievulOficiali americani si europeni au inceput sa discute discret cu guvernul ucrainean despre ce ar putea implica eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru a pune capat razboiului, potrivit unui oficial…

- Liderii statelor UE, reuniti joi si vineri la un summit european, s-au angajat sa continue furnizarea de arme si munitii Ucrainei, inaintea celei de-a doua ierni de razboi cu Rusia, potrivit unei declaratii comune a summitului.

- Israelul a fost de acord sa amane o invazie preconizata in Gaza pentru moment, astfel incat Statele Unite sa poata grabi apararea antiracheta in regiune pentru a-si proteja trupele in regiune, potrivit editiei de miercuri a Wall Street Journal (WSJ), care citeaza oficiali americani si israelieni, relateaza…

- Armata ucraineana formeaza un batalion de elita, din 'coasta' lui Vladimir Putin: ce este grupul SiberiaForțele Armate ale Ucrainei au infiintat un batalion de soldați format in intregime din cetațeni ai Federatiei Ruse dispusi sa lupte impotriva invaziei lui Vladimir Putin, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a declarat ca, in pofida invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina, inca se considera un „rusofil” datorita admirației sale pentru cultura rusa, relateaza Ukraiinska Pravda și Hotnews.ro. „Inca sunt un rusofil. Inca sunt fascinat de limba, cultura și civilizația rusa.…

- Germania și Israel au semnat, joi, un acord istoric in valoare de 3,5 miliarde de dolari pentru aparare aeriana. Prima economie a Europei va primi scutul antiracheta Arrow-3 in 2025, iar achiziția are loc in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia și poate contribui la securizarea spațiului aerian…

- Inalți oficiali occidentali viziteaza Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre sancțiuni impuse Rusiei, pe fondul creșterii ingrijorarilor cu privire la bunurile exportate in Rusia care ar putea fi utilizate in razboiul Moscovei impotriva Ucrainei, transmite CNN.

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala al Ucrainei, Oleksi Danilov, a declarat luni pe Twitter ca Rusia nu are nicio intenție de a integra teritoriile ocupate, in ciuda discursului oficial al Moscovei despre „salvarea” respectivelor teritorii.„Scopul lor este de a transforma totul…