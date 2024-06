Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a aprobat trimiterea unui sistem Patriot catre Ucraina. In discuții cu mai mulți oficiali, Klaus Iohannis a spus ca Romania va primi ”foarte rapid” un alt sistem de rachete Patriot, ne-au precizat surse politice.

- Dupa aproximativ o saptamana de cand presedintele Klaus Iohannis anunta ca va convoca o sedinta CSAT in care Romania va decide daca acorda sau nu acorda Ucrainei un sistem militar Patriot, surse au dezvaluit in exclusivitate pentru Digi24 ca Armata Romaniei nu aproba donarea sistemului Patriot catre…

- Ungaria a renunțat la opoziția sa fața de candidatura lui Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO, scrie presa din Olanda, dupa ce premierul olandez demisionar și omologul sau ungar s-au intalnit in marja unei reuniuni a liderilor UE la Bruxelles, relateaza Reuters și Radio Europa Libera.Informația…

- Liderii UE discuta in aceste zile funcțiile de top din instituțiile europene, iar președintele Klaus Iohannis nu apare ca o varianta pentru ”top jobs”, așa cum sunt cunoscute in jargonul Bruxelles-ului. In schimb, pentru acesta ar exista ca varianta de lucru un mandat de Reprezentant special al UE pentru…

- Diana Sosoaca a fost inclusa de Politico.eu in topul „celor mai ciudati” viitori europarlamentari. Sunt 23 in total. Politico.eu remarca apropierea lui Sosoaca de Rusia. „In 2021, mass-media de stat rusa Sputnik a numit-o pe Șoșoaca ca politician al anului in Romania. Acum vine la Bruxelles. Anti-vaccinista…

- Oficialii de la Bruxelles fac eforturi pentru a incepe negocierile oficiale privind aderarea Rep. Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeana luna viitoare, mai exact in data de 25 iunie, potrivit unor diplomați care nu și-au dezvaluit identitatea, anunța Politico.

- R. Moldova și Ucraina urmeaza sa inceapa oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeana la o ceremonie planificata pentru ultima saptamana din luna iunie, au spus Europei Libere surse diplomatice.