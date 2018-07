Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Nicolae Bacalbașa, le-a dat o replica liberalilor, care acuzau faptul ca Liviu Dragnea o impune pe Viorica Dancila, deși aceasta nu ar avea competențe pentru a sta in fruntea Guvernului.Citește și: Programul care a provocat deranj mare in Sistem: 'ochiul din perete' care supravegheaza…

- Intalnire de ultima ora a sefului Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, cu ambasadorii din tarile membre ale Uniunii Europene.Tariceanu s-a intalnit in aceasta dimineata cu diplomatii pe care i-a invitat la o discutie privind spatiul Schengen, MCV, dar si modificarile aduse de majoritatea…

- Coaliția PSD-ALDE a adoptat, la limita, modificarile la Codul Penal și, odata ce modificarile vor intra in vigoare, o pleiada de parlamentari vor beneficia de noile prevederi, in frunte cu Liviu Dragnea, informeaza Realitatea. Citește și: Programul care a provocat deranj mare in Sistem: 'ochiul…

- Ponta, despre devansarea votului la Codul Penal, cu o zi. ”Dragnea i-a șantajat pe Vlase, Tudose și alți deputați PSD, amenințandu-i ca nu voteaza șeful SIE”, a scris fostul premier pe Facebook, miercuri. Ponta a precizat ca a fost in imposibilitatea fizica sa voteze, deoarece a avut Programul oficial…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, si-a manifestat, miercuri, regretul fata de adoptarea in Parlament a modificarilor la Codul Penal si Codul de Procedura Penala, scrie Agerpres.Acesta a declarat, pentru AGERPRES, ca nu se impunea modificarea actualelor…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, si-a manifestat, miercuri, regretul fata de adoptarea in Parlament a modificarilor la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Acesta a declarat, pentru AGERPRES, ca nu se impunea modificarea actualelor coduri,…

- Klaus Iohannis a facut azi declarații de presa la ora 14.40, la Palatul Cotroceni. Președintele a reacționat destul de dur,dupa ce Camera Deputaților a adoptat Codul Penal.(CITEȘTE ȘI: CAMERA DEPUTAȚILOR A ADOPTAT CODUL PENAL) Presedintele Klaus Iohannis a criticat modificarile aduse Codului Penal…

- Proiectul de modificare a Codului Penal, depus miercuri la Parlament, va fi discutat de comisia speciala, de luna viitoare. Potrivit acestuia, se abroga neglijenta in serviciu, iar emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative nu constituie infractiunea de ajutor dat faptuitorului in scopul impiedicarii…