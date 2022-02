Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a aterizat in Romania in noaptea dintre vineri, 25 februarie, și sambata, 26 februarie, in jurul orelor 02.00. Antrenorul Dinamo Kiev a plecat impreuna cu staff-ul echipei de fotbal, din zona de conflict armat din capitala Ucrainei. IL Luce a fost rezervat in declarații. Ce s-a intamplat.…

- Romania TV și Realitatea au titrat dimineața ca exista un soldat roman mort in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Situația tensionata și neclara a luptelor din Ucraina, unde parțile iși revendica, pe rand, succese teritoriale sau victime majore provocate celuilalt a adus și prima știre legata de ”un…

- Situația disperata a familiilor din Ucraina i-a determinat pe romani sa se mobilizeze online pentru a veni in sprijinul celor care cauta adapost la noi in țara. Pe rețeaua de socializare Facebook, mai multe familii din Argeș au postat mesaje prin care se ofera sa cazeze familii cu copii celor care cauta…

- Procurorii militari analizeaza situatia avionului militar ucrainean interceptat in Romania si escortat la Baza 95 Bacau pentru a stabili daca se intrunesc conditiile formarii unui dosar penal, au declarat surse judiciare pentru "Adevarul". Din primele informatii, se contureaza mai multe ipoteze, precum…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a reafirmat, marti, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu in criza din Ucraina. ”Exista conditii si pentru un conflict armat”, afirma ministrul, exprimand-si, insa, speranta ca vor continua sa vorbeasca diplomatii si nu militarii.

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Conform Agerpres.ro, el a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui…

- Ministrul Apararii a afirmat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, dar nu stie ce tip de conflict va fi, precizand ca Romania se pregateste pentru ce este mai rau, acesta fiind rolul Armatei si al politicii.

- In data de 7 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.257 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 300 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 404 paturi ATI COVID-19.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.922 de cazuri…