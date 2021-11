Surse: Noul Guvern este aproape finalizat. Cum se împart portofoliile între PSD, PNL și UDMR Mare lucru nu s-a schimbat in ceea ce privește imparțirea ministerelor, fața de lista vehiculata in urma cu o saptamana și prezentata in exclusivitate de ziarul Puterea . Daca liberalii vor da premierul, din cele 21 de ministere, cat se preconizeaza ca vor fi, PNL va avea doar opt portofolii, PSD – 10 iar UDMR – trei. In cazul liberalilor, ar fi vorba de urmatoarele ministere: Justitie – Alina Gorghiu, Interne – Lucian Bode, Educație – Sorin Cimpeanu, Energie – Virgil Popescu, Externe – Bogdan Aurescu, Fondurile Europene – Cristian Bușoi, Digitalizare – Robert Sighiartau și Cultura – Bogdan Gheorghiu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mutare bomba a șefului PNL. Florin Cițu nu participa la negocierile de astazi. PSD, PNL și UDMR trebuie sa finalizeze in acest weekend imparțirea ministerelor, pentru ca luni liderii sunt așteptați la consultarile de la Cotroceni cu președinbtele Romaniei. Intre timp, PSD pune noi condiții pentru…

- Marcel Ciolacu sustine ca membrii PSD vor ca cei “din prima linie” a conducerii partidului sa faca parte din Guvern, el facand referire la Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dincu, Gabriela Firea sau Alexandru Rafila. Ciolacu afirma ca o alianta intre PSD si PNL este “o necesitate”, dar e de parere…

- Liberalii au convocat pentru luni, 8 noiembrie, ora 19.00, o ședința a Biroului Politic Național (BPN) in care membrii partidului trebuie sa voteze cu cine vrea PNL sa formeze un Guvern, adica cu PSD sau cu USR. Dupa ce președintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor la intoarcerea din Egipt,…

- In PSD se fac deja scenarii pentru imparțirea ministerelor, dupa discuții cu Florin Cițu și Klaus Iohannis. Fara ca pana acum PSD sa fi avut vreo discuție oficiala despre modul in care liderii partidului iși vor imparți portofiliile, in discuții neoficiale se discuta deja despre imparțirea funcțiilor.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Co-presedintele AUR, deputatul George Simion, s-a aratat nemultumit de absenta a trei reprezentanti ai PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, unde ar fi trebuit stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii AUR si USR PLUS, si care…

- Deputații și senatorii și-au ales conducerea pentru aceasta sesiune parlamentara. Cine va gestiona activitatea in cele doua camere. Senatorii au desemnat prin vot, miercuri, noul Birou permanent. Potrivit algoritmului politic si intelegerii dintre liderii de grup, PSD a pierdut un post de vicepresedinte,…

- Florin Cițu s-a grabit astazi sa ajunga in Parlament, unde avea loc, printre altele, și alegerile interne pentru desemnarea celui care va fi numit in funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților pentru sesiunea Parlamentara care tocmai ce a inceput. Și s-a grabit cu folos, deoarece candidatul desemnat…