Surse din interiorul PNL și din anturajul lui Nicolae Ciuca au declarat ca acesta iși va depune mandatul in aceasta seara. Ciuca este nemulțumit pentru ca a fost limitat in negocieri de un cabinet minoritar și nu a putut negocia in voie. Știre in curs de actualizare