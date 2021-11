Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre social-democrați și liberali au atins un prim punct de ințelegere, surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca cele doua partide au ajuns la un acord in ceea ce privește noul premier. Nicolae Ciuca va fi prim-ministrul Romaniei in noua guvernare. Surse politice au declarat pentru…

- PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, iar acum așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa desemneze oficial noul premier. Florin Cîțu și Marcel Ciolacu au declarat ca vor merge la Cotroceni cu mai multe variante de prim-ministru. Una dintre ele este ca președinții…

- Marcel Ciolacu spune ca una dintre variantele cu care PSD și PNL vor merge la discuțiile cu Klaus Iohannis este ca președinții celor doua partide sa asigure prin rotație șefia Guvernului. „Urmeaza sa mergem la președintele României cu doua variante. Este varianta prin rotație, președinții…

- ​​Florin Cîțu a anunțat ca PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, urmând ca partidele sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis mai multe variante de premier. „Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier”, a spus Cîțu,…

- Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca in PNL exista in continuare intenția de a gasi o varianta de guvernare cu noii parteneri care l-ar putea impune pe Florin Cițu premier. Mai mult, in ședința de marți seara, liderul UDMR nu s-ar fi opus acestui scenariu, susținand ca e normal ca liberalii…

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- Florin Cîțu susține ca premierul desemnat Nicolae Ciuca ramâne la mandatul de a gasi susținere pentru un guvern minoritar. Întrebat daca Ciuca a primit un mandat flexibil de la președintele Klaus Iohannis, liderul PNL a spus ca „ „premierul desemnat poate sa fie mandatat…

- Biroului Politic National al partidului se reuneste joi, la ora 10, inainte de consultarile cu presedintele Klaus Iohannis. Desi propunerea pentru premier este Florin Citu, BPN-ul ar putea vota flexibilizarea mandatului pentru propune si un alt nume, sursele „Adevarul” din partid indicandu-l pe Nicolae…