Premierul Nicolae Ciuca ar putea ramane in viitorul Guvern, aceasta varianta fiind luata in calcul acum, au declarat pentru PRESSALERT.ro mai multe surse oficiale care au dorit sa-și pastreze anonimatul. Daca pana acum se dadea ca sigura plecarea actualului prim-ministru ca și președinte al Senatului, dupa rotativa, acum se discuta și despre opțiunea ca Nicolae