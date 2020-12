Surse: Negocierile din coaliția de guvernare blocate de șefia Camerei Deputaților Negocierile care se poarta la Vila Lac pentru formarea viitorului Guvern sunt blocate de șefia Camerei Deputaților și de imparțirea Comisiilor din Parlament, conform informațiilor Digi 24 . Blocajul se pare ca a aparut in urma faptului ca PNL nu vrea sa cedeze nici șefia Guvernului, pentru care a fost ales Florin Cițu, nici șefia Camerei Deputeaților, unde se dorește a fi Ludovic Orban. Numai ca USR Plus vrea una dintre cele doua funcții, cea disputata fiind cea de la Camera Deputaților, unde vrea sa ajunga Dan Barna. La care se adauga și disensiuni legate de șefii Comisiilor de specialitate din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

