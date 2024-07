Surse: Musk a donat bani pentru alegerea lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO al Tesla, l-a susținut public pe Donald Trump pentru prima data in cursa prezidențiala din SUA, calificandu-l pe fostul președinte republican „dur”, in urma tentativei eșuate de asasinat Musk, cea mai bogata persoana din lume, a postat susținerea cu un videoclip cu Trump cu sange pe…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a cazut joi pana pe poziția a treia in clasamentul celor mai bogați oameni din lume in condițiile in care prețul acțiunilor Tesla și-a continuat trendul descendent și anul acesta, arata Bloomberg.

- Elon Musk a criticat joi verdictul care a facut din Donald Trump primul fost președinte american condamnat penal, patronul Tesla susținand ca procesul a fost motivat politic, informeaza The Daily Beast.

- Tesla are un inceput slab și in trimetru doi al acestui an, contrar așteptarilor lui Elon Musk care a declarat ca al doilea trimestru „va fi mult mai bun” dupa ce mai multe probleme au afectat producția in primul trimestru, transmite Bloomberg. Potrivit unui raport intocmit de catre Asociației Constructorilor…

- Partidul Republican din Florida l-a desemnat pe Barron Trump, un licean de numai 18 ani, pentru a fi unul dintre delegatii chemati sa-l nominalizeze oficial, in iulie, pe tatal sau, Donald Trump, drept candidat la alegerile prezidentiale americane din noiembrie, relateaza AFP. Prezenta sa pe o lista…

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a declarat ca a deschis investigatia dupa ce a primit rapoarte despre 20 de accidente care au implicat vehicule care aveau instalate noile actualizari ale software-ului Autopilot, in cadrul rechemarii Tesla. Noua investigatie…