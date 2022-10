SURSE: Monica Macovei, implicată într-un accident rutier. Un motociclist a fost rănit Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a lovit un motociclist pe DN 39, intre municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai, au declarat surse din ancheta pentru Libertatea, sambata, 8 octombrie. „Astazi, in jurul orei 13.05, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, intre municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca impactul s-a produs intre un autoturism, condus de o femeie, de 63 de ani, și o motocicleta, condusa de un barbat, de 56 de ani”, a transmis Poliția Constanța in comunicatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

