Surse. Mitingul PSD, pe 9 iunie Mai-marii formatiunii social-democrate ar fi decis o data pentru mitingul de amploare pe care planuiesc sa-l organizeze, pentru a arata sustinere atat pentru premierul Dancila s Guvernul sau, cat si pentru programul de guvernare. Iar aceasta data ar fi cea de 9 iunie, din cate anunta Antena 3, citand surse. In cazul in care conducerea […] Surse. Mitingul PSD, pe 9 iunie is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Memorandumul privind mutarea ambasadei din Israel la Ierusalim ar putea fi desecretizat. Social-democratii iau in calcul sa dea publicitatii documentul controversat care a dus la plangerea pe numele premierului Viorica Dancila. Potrivit unor surse politice, presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus…

- Sefa Executivului transmite ca vor avea loc consultari ample in privinta acestei intiative. Pe fondul discutiilor avute cu seful statului in cursul zilei precedente, pe chestiuni de politica externa, inclusiv la problematica mutarii Ambasadei Romaniei in Israel, intrebata fiind daca se merge mai departe…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca Papa Francisc a acceptat sa viziteze Romania in 2019, la invitatia premierului Dancila, iar tot scandalul izbucnit a fost creat de presedintele Klaus Iohannis. Surse diplomatice au confirmat pentru „Adevarul“ ca sunt sanse foarte mari ca Papa sa viziteze anul viitor…

- Liderul social-democrat a iesit in fata presei cu o noua luare de pozitie pe un ton transant vizand declaratiile facute in ultima perioada de catre seful statului. De aceasta data Dragnea a facut referire la afirmatiile presedintelui luni, chiar inainte de sedinta conducerii PSD-ului, si a invocat recentele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la remarcile presedintelui Iohannis despre vizita premierului Dancila in Israel si despre discutiile din timpul deplasarii ca ar fi "intelegeri secrete cu evreii", ca sunt "jigniri" si contin "o anumita doza de antisemitism". …

- Primarul orasului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, iese la rampa cu o prima reactie, dupa lovitura data Liviei Stanciu. Gutau a sustinut, intr-o interventie la Antena 3, ca este convins ca va fi achitat, dupa rejudecarea dosarului.Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…