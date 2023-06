Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer investeste profiturile extraordinare obtinute din vaccinul si tratamentul sau pentru Covid-19 in dezvoltarea de produse pentru combaterea cancerului, in special in achizitia sa de 43 de miliarde de dolari a Seagen, a declarat directorul general Albert Bourla la un eveniment de presa organizat…

- Nu exista dovezi ca SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID, ar fi provenit de la animale, a declarat vineri fostul sef al Centrului chinez pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC), relateaza Reuters, preluat de hotnews.ro. George Gao, care a vorbit la un summit la Londra despre pregatirea…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, spune ca va fi imposibila o relație de incredere cu China daca nu depune eforturile pentru a gasi o soluție la conflictul din Ucraina, scrie Reuters. Beijingul precizeaza ca va continua eforturile de pace.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si, prin urmare, si-a amanat vizita pe care urma sa o efectueze in China in perioada 13-15 aprilie pentru a pregati summitul UE-China, transmit agentiile AFP si EFE.

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, va vizita China saptamana viitoare, continuand o serie de calatorii la Beijing ale unor inalti oficiali europeni, informeaza Reuters, citat de news.ro.Josep Borrell va vizita China intre 13 si 15 aprilie, a declarat joi purtatorul de cuvant…

- OPEC si-a revizuit in crestere prognoza privind cresterea cererii de petrol din China in 2023, ca urmare a relaxarii restrictiilor legate de Covid-19 din tara, dar a lasat neschimbata estimarea la nivel global, invocand potentiale riscuri de incetinire a cresterii economice mondiale, transmite Reuters,…

- Descoperirea originilor COVID-19 este un imperativ moral și toate ipotezele trebuie explorate, a declarat șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Recent, o agenție americana a oferit informații Wall Street Journal potrivit carora pandemia ar fi fost cauzata de o scurgere…

- Dr. Robert Redfield, fost director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a declarat miercuri (8 martie) in timpul unei audieri a subcomisiei House Select pentru pandemia de coronavirus despre „Investigarea originilor COVID-19” ca virusul mortal „mai mult decat probabil a fost rezultatul…