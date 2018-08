Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante stia ca Presedintia are angajamente legale in cuantum de minimum 44 milioane, iar datele din Forexebug reprezinta actualizarea angajamentelor si in acea aplicatie, nu “facturi” cum a spus Liviu Dragnea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Administratia Prezidentiala.

- „Nu exista nicio piedica pentru Administrația Prezidențiala, sa antameze vreo cheltuiala, sa declanșeze vreo procedura pentru ca i s-a diminuat creditul bugetar, adica banii lichizi, dar a ramas creditul de angajament. In momentul in care Ministerul de Finanțe, Guvernul prin OUG, ii lasa unei…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, luni seara, ca mecanismul pe care Ministerul de Finanțe, prin ANAF, trebuie sa-l urmeze in cazul casei din Sibiu deținute de președintele Klaus Iohannis este aplicarea legii."Noi ințelegem foarte bine, avem o lege, o aplicam și aia este",…

- In urma cu o luna, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, le plangea de mila marilor datornici la stat, sustinand ca “lista rusinii” ar trebui sa fie ascunsa de ochii cetatenilor. La scurt timp, insa, acelasi Teodorovici a demarat, la comanda lui Liviu Dragnea, o campanie furibunda impotriva presedintelui…

- Demersurile pentru recuperarea la bugetul de stat a banilor incasati de familia Iohannis drept chirie pentru casa pierduta in instanta genereaza tensiuni uriase in Ministerul de Finante. In ultimele zile au avut loc schimburi de replici de la distanta intre ministrul Eugen Teodorovici si presedintele…

- Datoria Complexului Energetic Hunedoara la bugetul de stat ar putea fi ștearsa. Potrivit informațiilor, Ministerul de Finanțe pregatește o amnistie fiscala. Beneficiarii amnistiei ar putea fi datornicii care inregistrau creanțe inainte de 31 decembrie 2017. Complexul Energetic Hunedoara se…

- DANTE INTERNATIONAL SA, firma care deține magazinul online emag.ro, a pierdut peste 111 milioane de lei, conform raportarilor de la Ministerul de Finanțe. Pierderile retailerului online s-au adancit fața de anul 2016, cind se ridicau la nivelul de 85 de milioane de lei. Conform cifrelor raportate…

