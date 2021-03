Surse: Metro nu a reușit încă să identifice investitor pentru portofoliul de 9 magazine din România Grupul german Metro, primul retailer internațional intrat pe piața romaneasca, a scos la vanzare 9 magazine din Romania, in a doua jumatate a anului trecut. Intenția declarata a companiei este sa le inchirieze de la noul proprietar pe termen lung, dar, potrivit surselor Puterea.ro, nu a reușit deocamdata sa gaseasca investitori interesați sa plateasca o suma apropiata de 100 de milioane de euro, conform evaluarii. Compania incerca, pe modelul testat in 2019, in Polonia, Ungaria și Cehia sa-și vanda o parte dintre active intr-o operațiune denumita sale&lease back. Atunci, Metro a vandut 11 magazine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

