Vineri, Marian Neacșu va fi numit sectretar general al Executivului Ciuca, au confirmat pentru Puterea.ro surse din PSD. Fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, este in present vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Acesta a fost exclus din PSD, in anul 2018, in perioada in care presedinte al formatiunii era Liviu Dragnea, fiind unul din semnatarii scrisorii prin care solicita demisi liderului formațiunii. Ulterior, Neacsu s-a inscris in Pro Romania, insa in iunie 2019 acesta a fost sustinut si votat in Parlament de catre social-democrati pentru…