Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu va merge astazi in Egipt pentru a-i intampina pe romanii evacuați din Fașia Gaza, potrivit unor surse guvernamentale. Deplasarea premierului Ciolacu are loc in contextul in care nordul Fasiei Gaza este bombardat de armata israeliana.

- Premierul Marcel Ciolacu va merge miercuri in Egipt, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro, pentru a intampina o parte dintre cei 103 romani care au primit permisiunea de a parasi Fașia Gaza impreuna cu membrii familiilor lor. Evacuarea acestora se face pe la punctul de frontiera de la Rafah.

- In jur de 350 de romani locuiesc in Gaza, iar dintre aceștia, 260, cu membri ai familiilor lor, au cerut sa paraseasca teritoriul. Marți dimineața, MAE a anunțat ca 103 dintre ei pot pleca, iar evacuarea lor in Egipt se va face pe la punctul de frontiera de la Rafah. Intre timp, cei ramași sunt […]…

- Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a declarat luni, 6 noiembrie, ca Romania solicita eliberarea tuturor ostaticilor din Fașia Gaza, dar cei 260 de romani blocați și cei 6 ostatici nu pot pleca deocamdata din regiunea controlata de Hamas„Din pacate, situația din teren nu permite la acest moment…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania, „Jalya Palestina”, a organizat, sambata, un miting in semn de solidaritate cu poporul palestinian. Participantii s-au adunat in Piata Universitatii, in jurul orei 13,00. Acestia au purtat steaguri palestiniene si au scandat lozinci precum: „Opriti razboiul”,…

- Armata israeliana a inceput ieri invazia in Fașia Gaza, anunța presa mainstream. Guvernul Benjamin Netanyahu ar fi nesocotit Rezoluția ONU privind incetarea focului, dar a admis tranzitul a treizeci și trei de camioane, sosite din Egipt, cu ajutoare umanitare. Acțiunea indelung mediatizata e doar un…

- Lideri si ministri de externe din numeroase tari arabe si europene urmeaza sa se intalneasca sambata in Egipt, pentru a discuta criza din Fasia Gaza. Printre participanti se numara presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, regele Abdullah, al Iordaniei, si secretarul general al ONU, Antonio…

- Marcel Ciolacu va merge, marti, in vizita in Israel, afirma surse citate de Realitatea PLUS.Ramane de vazut daca informatia va fi confirmata de Guvernul din Romaniei, respectiv daca premierul va merge in Israel pentru a se intalni cu oficialitatile de acolo, in contextul a tot ceea ce se intampla in…