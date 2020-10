Dupa Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, inca un specialist in sanatate este pe cale sa candideze la alegerile parlamentare din partea PSD. Directorul Spitalului Colentina, Remus Mihalcea, s-ar afla pe lista social-democraților pentru Camera Deputaților. ”Remus Mihalcea va fi pe prima poziție pe lista noastra pentru Camera Deputaților in județul Argeș”, au declarat, pentru Mediafax, surse din conducerea Partidului Social Democrat.Contactat de Antrena 3, Remus Mihalcea a afirmat: ”Da, au fost discuții cu privire la acest aspect pana in prezent, urmand ca azi sau maine sa ma decid daca accept…