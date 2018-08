Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport obținut de Digi24, Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. Sursa citata menționeaza ca in loc sa intețeasca masurile de combatere a bolii, ANSVSA le-a redus, dand exemplu faptul…

- In interiorul PSD au izbucnit tensiuni intre Liviu Dragnea și Gabriela Firea, chiar inaintea Comitetului Executiv al PSD, de la finalul saptamanii.Citește și: Stelian Tanase, analiza DURA, dupa marea nunta de la Palatul Snagov: Parca am revazut filmul Nașul Totul a plecat de la declarațiile…

- Remus Pricopie, fost ministru al Educației in guvernul Ponta, spune ca adoptarea unei Ordonanțe de Urgența care sa vizeze amnistia și grațierea este o practica nedemocratica și o avertizeaza pe Viorica Dancila sa nu iși asocieze numele cu un astfel de act. Remus Pricopie, fost ministru al Educației…

- Tudorel Toader a declarat la sediul Ministerului Justitiei ca merge la guvern pentru o discuție cu premierul Viorica Dancila, dar a evitat sa spuna care este tema intalnirii și a evitat intrebarile insistente ale jurnaliștilor referitoare la OUG-ul referitor la amnistie și grațiere. La discuțiile…

- OUG pe Codurile penale, decisa saptamana viitoare de PSD. Președintele PSD București a anunțat ca juriștii partidului se vor intalni in cursul saptamanii vitoare pentru a stabili cum vor fi modificare Codurile Penale. Gabriela Firea susține ca in ședința PSD s-au stabilit principiile de baza. Cel mai…

- Carmen Dan, intr-o postare pe Facebook, anunța ca nu iși va inchide pagina și nici nu va șterge comentariile. Ministrul spune ca respecta libertatea de exprimare, iar postarea pare sa faca o trimitere la modul in care Gabriela Firea a reacționat in momentul in care a fost criticata pe rețelele de socializare.…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, vineri, dupa decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de închisoare cu executare. Liderii partidului și-au anunțat sprijinul și cred ca justiția nu și-a facut bine treaba. Judecatorii…

- Liderii partidului au anuntat ca ministrii, PSD si Guvernul il sustin pe Dragnea pentru a ramane la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, afirmand ca cei care cer demisia presedintelui PSD inainte de pronuntarea unei decizii definitive "incalca grav" Constitutia Romaniei si directivele…