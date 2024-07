Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane, posibil martori sau victime ale sociologului Alfred Bulai, au trimis mailuri la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa ce procurorii le au indemnat pe studentele de la SNSPA care au fost victime ale profesorului sa ia legatura cu anchetatorii, noteaza Agerpres. Conform unor…

- Judecatoria Sectorului 1 a emis, miercuri seara, mandate de arestare preventiva pe numele a trei dintre cei 13 inculpati cercetati in dosarul eliberarii in baza unor acte false a unor medicamente prescrise diabeticilor si care sunt folosite in procesul de pierdere a greutatii. Printre cei arestati se…