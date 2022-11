Stiri pe aceeasi tema

- Un NOU MAGAZIN se va deschide in interiorul Alba Mall, in zona fostului Carrefour: Cum se numește și ce produse vor fi disponibile pentru cumparatori Un NOU MAGAZIN se va deschide in interiorul Alba Mall, in zona fostului Carrefour: Cum se numește și ce produse vor fi disponibile pentru cumparatori…

- Primul magazin Decathlon din județul Alba și-a deschis porțile pentru clienți astazi, 10 noiembrie 2022, in incinta complexului comercial Alba Mall, din Alba Iulia. Așteptarea a luat sfarșit pentru pasionații de sport din județul Alba și nu numai. Mult așteptatul magazin Decathlon a fost deschis pentru…

- Centru Comercial la Ocna Mureș: Carrefour, Sinsay, KIK, printre magazinele care se vor deschide Centru Comercial la Ocna Mureș: Carrefour, Sinsay, KIK, printre magazinele care se vor deschide Firma Eurotransilvania a solicitat acordarea avizului de mediu pentru proiectul ,,Complex comercial construit…

- Castelul Teleki din localitatea Posmus, care in ultimii patru ani a trecut prin ample lucrari de reabilitare printr-un proiect cu fonduri europene castigat de Consiliul Judetean, isi va deschise portile pentru vizitatori in perioada 9-11 septembrie, printr-un festival ce va combina arta contemporana…